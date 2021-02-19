الصحة: العراق دخل المرحلة الأخطر في الوباء

2021/02/19 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، دخول العراق في المرحلة الأخطر من وباء كورونا.وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية، (واع) إن ،"العراق دخل في المرحلة الأخطر من الوباء، وان وزارة الصحة أكدت مراراً على أن الوضع العراقي ليس بعيداً عن بقية البلدان التي شهدت انتشار الوباء".وأضاف ان "عدم التزام المواطنين سيدفع إلى ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات"، مبيناً أن "الحل الأقصر والفعّال هو الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة".وأشار الحلفي إلى أن "السلالة الجديدة من الفيروس لاتختلف كثيراً عن السلالة القديمة، وانه ليس هناك حاجة لحجر المصابين بالسلالة الجديدة عن المصابين بالسلالة القديمة"، موضحا، أن "كلا الإصابتين يتم التعامل معهما بنفس البروتوكول والإجراءات الصحية، إضافة إلى أن المختبرات هي نفسها، وان جميع المستلزمات الصحية والوقائية متوفرة لدى الوزارة".

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