في ميسان.. مقتل شخص على يد اخوته والشرطة تعتقلهم

2021/02/19 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت اليوم الجمعة (التاسع عشر من شهر شباط الحالي) عن إعتقال أشقاء " إثنين" أقدموا على قتل شقيقهم الآخر، وأوضحت مديرية الشرطة في بيانها " انه وبعد حدوث جريمة قتل في إحدى مناطق قضاء الميمونة جنوب غرب مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، وجه قائد الشرطة العميد (عبد الخضر جاسم محمد )دوريات وأقسام الشرطة للبحث عن الجاني وإيصاله إلى العدالة ومعرفة ملابسات القضية ضمن قاطع المسؤولية واضاف البيان " بعد توفر المعلومات ونتيجة العمل المهني لأبطال شرطة قضاء الميمونة وخلال فترة قياسية جداً لا تتجاوز (24) ساعه تمكنت من إلقاء القبض على القتله وتسليمهم الى الجهات المختصة لأكمال التحقيق ، والذين اعترفو بعد التحقيق معهم بارتكابهم جريمة قتل بحق شقيقهم أثناء إطلاق النار علية بواسطة سلاح ناري تم ضبطه من قبل إبطال الشرطة نتيجة خلافات عائلية وتم توقيفهم وفق الماده ٤٠٦ جرائم القتل العمد ولفت البيان الى ان شرطة ميسان تحكم قبضتها على جميع مفاصل المدينة واقضيتها وتؤكد سيطرتها التامة بهدف فرض الأمن المجتمعي وحماية المواطنين .

يتبع..

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