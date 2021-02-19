بالفيديو.. الدفاع المدني في ميسان يوجه المواطنين عبر مكبرات الصوت الالتزام بالحظر الوقائي لتجنب الاصابة

2021/02/19 | 20:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / وجهت فرق الدفاع المدني في محافظة ميسان ، عبر مكبرات الصوت، المواطنين الالتزام بالحظر الوقائي الذي اقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية للحد من تفشي فيروس كورونا./انتهى

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