القبض على اربعة أرهابيين بينهم أنتحاري في ديالى

2021/02/19 | 20:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / القت قوة من الاستخبارات العسكرية القبض على اربعة أرهابيين بعملية نوعية في ناحية جلولاء في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم بعملية أستخبارية نوعية نفذت وفق معلومات أستخبارية دقيقة تمكنت قوة امنية من القبض على أربعة أرهابيين بينهم انتحاري بأطراف ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة ./انتهى

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