شاب يحرق سيارته في كركوك والمرور العامة توضح ملابسات الحادث

الا أن المفرزة المتواجدة تفاجئت بعد مرور (٤٥) دقيقة بعودة المواطن وصب الوقود على مركبته واضرام النار بها اثناء وجود كادر اعلامي لتوثيق الحالة!!الامر الذي ادى الى استدعاء مركبات الدفاع المدني واخماد الحريق ونقله للمستشفى للمعاينة والمعالجة…وبايعاز من السيد قائد العمليات المشتركة تم تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة للوقوف على ملابسات الحادث والوصول الى نتائجه النهائية..
اننا وفي الوقت الذي نحرص به على تنفيذ القانون من اجل سلامة المواطنين نهيب بهم ايضاً احترامه وادراك حجم الخطورة التي يشهدها البلد بسبب هذه الجائحة…حفظنا الله واياكم…ونتمنى السلامة للجميع..
شعبة العلاقات والإعلام / مديرية مرور محافظة كركوك
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