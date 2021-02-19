الاستخبارات تطيح بالممول الرئيسي لداعش في ديالى

2021/02/19 | 20:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على الممول الرئيسي لداعش في خانقين، بمحافظة ديالى.

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