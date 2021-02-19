استنساخ حيوان من آخر نفق قبل 30 عاما في الولايات المتحدة

2021/02/19 | 20:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتم استنساخ وتربية آن في في منشأة تربية الأسماك والحياة البرية ذات الأقدام السوداء في مدينة "فورت كولينز" بولاية كولورادو الأميركية.

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