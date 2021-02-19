هل تراجعت أمريكا أمام إيران ؟

2021/02/19 | 20:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفته

هل فعلا انه "عصر ما بعد أمريكا" كما صرح

به الخامنئي المرشد الاعلى للثورة

الاسلامية في ايران، فقبل يومين فقط من

انتهاء المدة التي أعطاها الايرانيون

للدول الاوربية وامريكا بأنها سترفع

ت

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