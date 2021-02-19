الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على الممول الرئيسي لداعش في ديالى

2021/02/19 | 20:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على الممول الرئيسي لداعش في خانقين بمحافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان صحفي، انه “بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الرابع لواء المشاة ٢٠ من القاء القبض على الممول الرئيسي لداعش في قاطع الطبج قرية البو فراج بخانقين ديالى وتضبط بحوزته مبالغ بالدينار والدولار ورشاشة وحربة”.

واضافت ان “المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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