2021/02/19 | 20:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /المركز الخبري الوطني- كشف عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب، النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، اليوم الجمعة، عن مشاكل بين أمانة العاصمة بغداد، ووزارة الكهرباء، عطلت العمل في شارعين مهمين، في منطقة المعامل شرقي العاصمة بغداد.وقال العكيلي، في حديث خص به “المركز الخبري الوطني”، ان هنالك “مشاكل بين أمانة بغداد ووزارة الكهرباء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بين الأمانة والكهرباء..



عضو بالنزاهة النيابية يكشف عن مشكلات عطلت العمل في شوارع بالمعامل المركز الخبري الوطني.

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