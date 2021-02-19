كوسرت رسول علي يهني جماعة العدل الكوردستانية

2021/02/19 | 20:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث كوسرت رسول علي رئيس المجلس الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني برقية تهنئة على علي بابير رئيس جماعة العدل الكوردستانية بمناسبة عقد المؤتمر الرابع للجماعة.

وقال كوسرت رسول علي انه بمناسبة عقد المؤتمر الرابع لجماعة العدل الكوردستانية وانتخابكم رئيسا للجماعة وانتخاب اعضاء القيادة الجديدة، اتقدم بأحر التهاني لكم، متمنيا لكم النجاح والتقدم المستمر، مؤكدا انه سعيد بانتخاب اعضاء المؤتمر لرئيس الجماعة علي بابير مرة اخرى.

وشدد كوسرت رسول علي، على ان عقد المؤتمر في الحياة الحزبية خطوة ديمقراطية مهمة ويحدد برنامج الحزب بما يحقق التأقلم مع المتغيرات، متمنيا للجماعة المزيد من النجاح، كما هي الجماعة سابقا لها دور فاعل في اقليم كوردستان، متمنيا الاستمرار على ذلك مستقبلا.

واضاف كوسرت رسول ان الاتحاد الوطني يجدد المباركة لرئيس الحزب واعضاء ومؤيدي جماعة العدل الكوردستاني، مؤكدا تقوية وتعزيز العلاقات بين الاتحاد الوطني وجماعة العدل، لان الاوضاع الراهنة في الاقليم تتطلب التنسيق بين جميع القوى السياسية والتعاون لتجاوز المرحلة الراهنة وتوفير حياة مستحقة للمواطنين.

PUKmedia

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