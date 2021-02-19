لاهور شيخ جنكي: نهج الشهيد الصدر لازال مدرسة للأجيال

2021/02/19 | 20:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني ان الشهيد محمد الصدر قارع الدكتاتورية بالفكر، مشددا على ان نهجه لازال مدرسة للاجيال.

وقال لاهور شيخ جنكي في رسالة وجهها الى السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، إن الشهيد الصدر "قارع النظام الدكتاتوري بالفكر، فقارعه النظام بالسلاح.



سقطت الدكتاتورية وانتهت، وبقي أثر الشهيد محمد محمد صادق الصدر (قدس سره) خالداً في النفوس والعقول، ونهجه النيّر لازال مدرسة تتعلم منه الاجيال".

وأضاف لاهور شيخ جنكي "سلام على الصدر ونجليه، وشهداء العراق اجمع".

PUKmedia

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