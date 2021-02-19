2021/02/19 | 20:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع بيانات اقتصادية وآمال التحفيز، لتسجل مكاسب أسبوعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم الأوروبية تصعد بالختام لتحقق مكاسب أسبوعية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسهم الأوروبية تصعد بالختام لتحقق مكاسب أسبوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).