سعر النحاس يرتفع لأعلى مستوى في 9 سنوات

2021/02/19 | 20:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تجاوزت العقود الآجلة للنحاس 4 دولارات للرطل خلال تعاملات الجمعة للمرة الأولى منذ عام 2011، مع توقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي.

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