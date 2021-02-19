الصحة العراقية: دخلنا في المرحلة الأخطر للوباء.. وهذا ما يخص السلالة الجديدة

2021/02/19 | 20:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، إن العراق دخل في المرحلة الأخطر من وباء كورونا، محذرة من ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات في حال عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية.

وذكر مدير عام الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير الحلفي، لوسائل اعلام شبه حكومية تابعها NRT عربية اليوم، (19 شباط 2021)، إن "العراق دخل في المرحلة الأخطر من الوباء، وان وزارة الصحة أكدت مرارا على أن الوضع العراقي ليس بعيدا عن بقية البلدان التي شهدت انتشار الوباء".

وأكد الحلفي، ان "عدم التزام المواطنين سيدفع إلى ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات"، مبينا أن "الحل الأقصر والفعال هو الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة".

وأوضح، أن "السلالة الجديدة من الفيروس لاتختلف كثيرا عن السلالة القديمة، وانه ليس هناك حاجة لحجر المصابين بالسلالة الجديدة عن المصابين بالسلالة القديمة"، مبينا، أن "كلا الإصابتين يتم التعامل معهما بنفس البروتوكول والإجراءات الصحية، إضافة إلى أن المختبرات هي نفسها، وان جميع المستلزمات الصحية والوقائية متوفرة لدى الوزارة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة، زيادة في نسبة المصابين بفيروس كورونا المتحور لهذا اليوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعه NRT عربية، (19 شباط 2021)، ان "عدد المصابين بفيروس كورونا المتحور من إجمالي 4024 إصابة هو النصف تقريبا".

وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيان اليوم، أنها "سجلت (4024) اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد حالات الشفاء (1802)"، مشيرة الى انها "سجلت (12) حالة وفاة في عموم البلاد".

من جهتها أعلنت خلية الازمة النيابية، ترشيح جانب الكرخ من بغداد والنجف وكربلاء بتطبيق الحظر الشامل فيها خلال المرحلة المقبلة، عازية ذلك إلى الزيادة الكبيرة في اعداد الاصابات بالجائحة.

وقال مقرر الخلية، جواد الموسوي، في بيان، إنه "في حال استمرار أعداد الإصابات بكورونا، خصوصا السلالة الجديدة فأن ذلك يؤشر خطر كبير وضغط كبير على النظام الصحي في العراق".

وأوضح الموسوي، أن "من المؤكد في ظل هذه الظروف الحالية أننا ذاهبون باتجاه الحظر الشامل وخصوصا الحظر الشامل للمناطق والمحافظات التي تؤشر زيادة كبيرة في اعداد الإصابات".

وتابع أن "هناك تشخيصا لاكثر 3مناطق في العراق تعرضت الى زيادة كبيرة قي اعداد الاصابات هي في جانب الكرخ من بغداد والنجف وكربلاء وهذه المناطق الثلاث مرشحة لان تكون فيها حظر شامل في المرحلة المقبلة".

وأشار النائب، إلى أن "السلالة الحديدة خطرة جدا سببت الكثير من الأذى لأكثر من نظام صحي متطور في العالم بسبب سرعة الانتشار وشدة الأعراض، إضافة إلى إصابتها لجميع الاعمار".

وبشأن فعالية اللقاح، لفت إلى أن "التقارير العلمية الرصينة تشير الى انه فعال ضد السلالتين".

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