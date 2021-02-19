الصحة: نصف عدد الإصابات الاخيرة هي من السلالة الجديدة

2021/02/19 | 20:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة، بان نصف عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في اخر أربعة وعشرين ساعة هي من السلالة الجديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريحات صحفية إن الإصابات التي سجلها العراق في موقفه الوبائي الأخير والذي كسر حاجز الأربعة آلاف إصابة بالجائحة، نصفها تعود لسلالة كورونا الجديدة وذلك وفقا لأجهزة الكشف المعتمدة في مختبرات الوزارة.

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