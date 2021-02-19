المرور تحدد مشكلة بأول أيام الحظر وتكشف عن نسبة الالتزام

2021/02/19 | 20:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، أن التزام المواطنين بحظر التجوال كان بنسبة 80 بالمئة، فيما أشارت إلى وجود مشكلة في الخطوط السريعة.

وقال مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك التزاما جيدا وصلت نسبته إلى 80 بالمئة، وهذا يعد أفضل حالاً بكثير من الحظر السابق".

وأضاف أننا: "نطمح بنسبة أكبر كون الوباء فتاكاً وخطيراً" داعياً "وزارة الصحة إلى تكثيف إعلامها مع كل وسائل الاعلام وعلى مدار الساعة للتنبيه بخطورة الوباء ونشر الإرشادات الوقائية".

وأشار الى "تفعيل غرامة الـ 100 ألف دينار مع الحجز، وإعادة الغرامة نفسها في حال تكرار المخالفات".

وتابع أننا: لدينا مشكلة في الخطوط السريعة التي قامت خلية الأزمة بفتحها مثل خطّي محمد القاسم والدورة بسبب الخروج والدخول من بغداد والمحافظات".

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