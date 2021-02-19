القبض على الممول الرئيسي لداعش الإرهابي في خانقين بمحافظة ديالى

2021/02/19 | 20:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، بإلقاء القبض على الممول الرئيسي لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وذكرت المديرية في بيان، أنه “بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الرابع لواء المشاة 20 من […]

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