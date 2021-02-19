النقل تسجل حدوث هزة أرضية قرب الحدود العراقية ،الايرانية

2021/02/19 | 20:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت وزارة النقل العراقية ، الجمعة ، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية عصر قرب الحدود العراقية الايرانية ، من محافظة ديالى .

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