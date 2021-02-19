قائمة ريال مدريد الرسمية ضد بلد الوليد..

2021/02/19 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يحل نادي ريال مدريد، غدًا السبت، ضيفًا على خصمه بلد الوليد، في مباراة تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 24 في الدوري الإسباني.

ونادي العاصمة الإسبانية مدريد يعيش أوقاتًا صعبة تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان، خاصة مع تحقيق نتائج غير مقبولة، مع تراجع المستويات بصورة مرعبة، أضف إلى ذلك، عدد الإصابات الرهيب الذي ضرب صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن المدرب الفرنسي، قائمة ريال مدريد الرسمية، التي تخوض موقعة بلد الوليد، والمؤلفة من:

حراسة المرمى: كورتوا، ألتوبي، لونين.

الدفاع: فاران، ميندي، تشوست، ناتشو، ميجيل.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، أريباس، بلانكو.

الهجوم: أسينسيو، لوكاس فاسكيز، فينسيوس جونيور، ماريانو، هوجو دورو.

القائمة شهدت تواجد الرباعي الشاب، "تشوست، ميجيل، بلانكو، وهوجو"، بينما غاب عنها كل من: "بنزيما، راموس، كارفخال، رودريجو، مارسيلو، هازارد، ميليتاو، أودريوزولا، وفالفيردي"، بسبب الإصابة.

ولدى النادي المدريدي 49 نقطة، جمعها من 23 مباراة، يحتل على إثرها، مركز الوصافة في جدول ترتيب الليغا الإسبانية.

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