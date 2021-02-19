ميركل: تحدثت مع روحاني قبل أيام وسنعمل على إحياء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني

2021/02/19 | 20:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، إن بلادها ستعمل على إحياء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، مضيفة أنها تحدثت مع الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل بضعة أيام.وأضافت أنها تؤيد "الزخم الجديد في المحادثات مع إيران"، معربة عن أملها في أن "تكون هناك فرصة للاتفاق النووي الإيراني".وكانت ميركل أبلغت روحاني يوم الأربعاء بأن على إيران أن تبعث رسائل إيجابية لزيادة فرص العودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015 وإنهاء المواجهة مع القوى الغربية.ولفتت وقتها إلى أنها قلقة بخصوص "انتهاك طهران التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي" الذي يرغب الرئيس الأمريكي جو بايدن في العودة إليه إذا ما أوقفت إيران أنشطتها النووية.وعلى الرغم من أن طهران وواشنطن تقولان الآن إنهما تريدان إحياء الاتفاق، فإنهما تختلفان بشأن من يتعين عليه اتخاذ الخطوة الأولى.فإيران تقول إنه يجب على الولايات المتحدة أولا رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيما تقول واشنطن إن على طهران العودة أولا إلى الالتزام بالاتفاق الذي بدأت انتهاكه بعد إعادة فرض العقوبات./انتهى8

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