2021/02/19 | 20:57 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🟠 أستغرب أصرار أعضاء الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة على استئناف منافسات المرحلة الثانية بدون توقف .🟠 أستئناف منافسات المرحلة الثانية بدون منح الاندية فترة راحة مناسبة قرار غير دقيق وغير مدروس 🟠 جميع دوريات العالم سواء بوجود جائحة كورونا من عدمها يكون هنالك فترة توقف انتقالية 🟠 الفترة الانتقالية تعتبر عملية أعادة الاسشفاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرب الكهرباء عباس عطية في حديث (خاص) يكشف معوقات اولى وحداته التدريبية في ضل قرار الحظر first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الكهرباء عباس عطية في حديث (خاص) يكشف معوقات اولى وحداته التدريبية في ضل قرار الحظر) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الكهرباء عباس عطية في حديث (خاص) يكشف معوقات اولى وحداته التدريبية في ضل قرار الحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).