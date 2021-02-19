التطبيعية تحدد موعد انطلاق الجولة المقبلة من دوري الكرة الممتاز

2021/02/19 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادحددت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، موعد انطلاق الاسبوع الاول من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

وقال الناطق باسم اللجنة قحطان المالكي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الهيئة التطبيعية، استحصلت الموافقات اللازمة لاستمرار مباريات الدوري الممتاز”.

واوضح ان “الجولة المقبلة ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيواجه الكهرباء فريق القوة الجوية على ملعب التاجي، بينما يلاعب الصناعات فريق النفط على ملعب الصناعة ويلاقي السماوة على ملعبه فريق نفط الوسط، فيما يواجه المرخ على ملعبه فريق زاخو ويلاعب نفط ميسان فريق القاسم على ملعب ميسان، ويلاقي النجف فريق الديوانية على ملعب النجف”.

واضاف “في يوم الاربعاء، سيلاقي الحدود فريق الميناء على ملعب التاجي بينما يلاعب اربيل فريق امانة بغداد على ملعب دهوك ويلاقي نفط البصرة فريق الطلبة على ملعب الفيحاء ويلاقي الزوراء فريق الشرطة على ملعب الشعب”.



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