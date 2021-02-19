الدولار الأمريكي يتراجع بعد بيانات اقتصادية.. والإسترليني أعلى 1.4 دولار

2021/02/19 | 21:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية، ليتجه لتسجيل خسائر أسبوعية.

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