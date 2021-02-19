العراق يعلن موقفه من زيادة أعداد الناتو

2021/02/19 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، موقف العراق من زيادة أعداد الناتو.وقال الأعرجي عبر تغريدة على منصة تويتر، إن “حلف الناتو يعمل مع العراق و بموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها، ومهمته استشارية تدريبية وليست قتالية”.وأردف: “نتعاون مع دول العالم، ونستفيد من خبراتها في المشورة والتدريب، لتعزيز الأمن […]

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