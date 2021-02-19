2021/02/19 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على الممول الرئيسي لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بالممول الرئيسي لداعش في خانقين المركز الخبري الوطني.

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