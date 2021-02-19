أمين بغداد: تصاعد وتيرة العمل ضمن مشروع نهضة بغداد خلال فترة الحظر

2021/02/19 | 21:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن أمين بغداد المعمار علاء معن، اليوم الجمعة، تصاعد وتيرة العمل ضمن مشروع نهضة بغداد خلال فترة حظر التجوال.وقال خلال تفقده موقع عمل إكساء شارعي الجمهورية وسط بغداد وشارع الرستمية في جنوبها، “لقد عقدنا عدد من الاجتماعات خلال الايام الماضية مع عدد من الكادر المتقدم في الأمانة وقررنا استثمار أيام […]

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