30 مليون شخص أصيبوا بكورونا في جنوب افريقيا

2021/02/19 | 21:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراستان أن نصف سكان جنوب إفريقيا

البالغ عددهم 59 مليون نسمة "أي حوالي 30

مليونا" قد أصيبوا على ما يبدو بكوفيد-19

واشارتا إلى ان فيروس كورونا تسبب بآلاف

الوفيات التي لا تظهر في الإحصاءات

الرسمية.

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