أمين بغداد: قررنا استثمار أيام الحظر لإكساء الشوارع التي تشهد زخماً مرورياً

2021/02/19 | 21:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد أمين بغداد علاء معن، اليوم الجمعة، استثمار أيام حظر التجوال لإكساء الشوارع التي تشهد زخماً مرورياً.

وأوضح أمين بغداد علاء معن خلال تفقده مواقع عمل إكساء شارعي الجمهورية والرستمية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أمانة بغداد تنتهج أسلوبا جديدا في تنفيذ مشاريعها، اذ تتبنى فلسفة جديدة في إدارة الموارد من خلال اشراك عدد من وزارات الدولة في عمليات الإكساء الجارية حاليا".

وأضاف انه "عقد عددا من الاجتماعات خلال الايام الماضية مع عدد من الكادر المتقدم في الأمانة، وتقرر اثرها استثمار أيام الحظر لتكثيف الجهود والعمل على إكساء الشوارع التي تشهد زخما مروريا كبيرا خلال أيام الاسبوع"|، مشيرا الى "استئناف عمليات الإكساء في شارع الجمهورية وسط بغداد بوتيرة أعلى بسبب خلو هذه المنطقة التجارية من المركبات والمتبضعين".

ولفت معن الى "وجود فريق عمل أخر في منطقة الرسمتية لاكساء شارع مهم يشهد هو الاخر مشاكل مرورية على مدار اليوم"، مؤكدا، أن "أعمال الغكساء مستمرة وحسب جداول معدة، وان هذه الاعمال تأتي ضمن مشروع نهضة بغداد الكبير الذي أعلن عنه في وقت سابق".

وشدد على أن "جميع عمليات الإكساء تكون ضمن مواصفات عالية ودقيقة ومراقبة من قبل مختبر أبن الرشد، وجميع هذه الأعمال تقوم بها أمانة بغداد بدعم من عدد من الوزارات والمؤسسات منها وزارات النفط والصناعة والإسكان والإعمار، فضلا عن هيأة الحشد الشعبي وغيرها".

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