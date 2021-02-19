توضيح من المرور حول شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة اضرم النار بعجلته في كركوك

2021/02/19 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

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توضيح رسمي من المرور:ردا على ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن حالة المواطن الذي اضرم النار في مركبته...لابد لنا ان نتفق في البدء على ان اليوم هو اول ايام الحظر الشامل في العراق ومن ضمنه كركوك..هنا نؤكد ان هذا الحظر لا يقبل التهاون او الاستخفاف بمخالفته نظرا للتشديد البالغ الذي اقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (٥) لسنة ٢٠٢١ وخلية الازمة في كركوك ومديريتنا هي جزء منها ومناطة بها تنفيذ القانون بتفاصيله...ما حدث ان المواطن كان قد خالف شروط الحظر الشامل بخروجه بمركبته...مما دعى مفرزة المرور الى سحب سنويته دون تغريمه وابلاغه بمراجعة المديرية يوم الأثنين...ولكونه من ذوي الأحتياجات الخاصة فان ابواب مكتب السيد مدير مرور محافظة كركوك عميد المرور محمد اسماعيل علي مفتوحة أمام أستقبال جميع المواطنين وكان من الطبيعي جداً تقدير حالته الخاصة..

الا أن المفرزة المتواجدة تفاجئت بعد مرور (٤٥) دقيقة بعودة المواطن وصب الوقود على مركبته واضرام النار بها اثناء وجود كادر اعلامي لتوثيق الحالة!!الامر الذي ادى الى استدعاء مركبات الدفاع المدني واخماد الحريق ونقله للمستشفى للمعاينة والمعالجة...وبايعاز من السيد قائد العمليات المشتركة تم تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة للوقوف على ملابسات الحادث والوصول الى نتائجه النهائية..

اننا وفي الوقت الذي نحرص به على تنفيذ القانون من اجل سلامة المواطنين نهيب بهم ايضاً احترامه وادراك حجم الخطورة التي يشهدها البلد بسبب هذه الجائحة...

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية العراقية يوم الجمعة إخماد حريق مفتعل من قبل سائق عجلة أُجرة في محافظة كركوك بعد فرض غرامة مالية عليه لخرقه إجراءات حظر الشامل للتجوال.

وأشارت المديرية في بيان اطلعت وكالة نون عليه، إلى إخماد حادث حريق من قبل مركز كركوك الاول في عجلة نوع "إنبالة" أجرة في رأس الجسر مركز المحافظة حيث تم إخماد الحريق بكل سرعة ومهنية عالية دون توسع الحريق إلى باقي اجزاء العجلة.

ونوه البيان إلى إنقاذ صاحب العجلة كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة (معوق)، مضيفا أن أسباب الحريق متعمد من قبل صاحب العجلة لتغريمه من قبل مفارز المرور بسبب كسر الحظر وعلى اثره اصيب صاحب العجلة بحروق بسيطة وتم نقله الى مستشفى كركوك العام من قبل مفارز النجدة.

وكان مصدر في الشرطة المحلية قد أفاد في وقت سابق من اليوم بأن شخصا أقدم على إضرام النار بجسده داخل سيارته بعد فرض غرامة مالية عليه لخرقه إجراءات فرض حظر التجوال الشامل وذلك في محافظة كركوك.

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