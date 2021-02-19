نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي : تحية لأمانة بغداد ومنتسبيها لجهودهم والعمل في ساعات الحظر

2021/02/19 | 21:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا /حيا نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب ، مؤيد اللامي ،كوادر ومنتسبي أمانة بغداد لجهودهم والعمل في ساعات الحظر .وقال اللامي في تغريدة له اليوم : الملاحظ في بغداد قيام كوادر ومنتسبي أمانة بغداد وبشكل مكثف العمل منذ الساعات الأولى للحظر ولغاية الآن بعمليات إكساء شوارع العاصمة مقرونة بعملية تنظيف واسعة مستغلين حظر التجوال وهذه نقطة مهمة وإيجابية كما علمنا أن هذا العمل سيستمر بشكل أوسع ...جهد رائع ومهم ..تحية للأمانة ومنتسبيها./انتهى8

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