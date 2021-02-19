الاعرجي : حلف الناتو مهمته استشارية تدريبية وليست قتالية

2021/02/19 | 21:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ،ان حلف الناتو مهمته استشارية تدريبية وليست قتالية.وقال الاعرجي في تغريدة له : حلف الناتو يعمل مع العراق وبموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها، ومهمته استشارية تدريبية وليست قتالية".واضاف : نتعاون مع دول العالم، ونستفيد من خبراتها في المشورة والتدريب، لتعزيز الأمن والاستقرار ولا اتفاق عن أعداد المدربين"./انتهى8

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