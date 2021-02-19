عاجل | وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن: ملتزمون بدعم العراق لتحقيق استقراره وأمنه

2021/02/19 | 21:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن: ملتزمون بدعم العراق لتحقيق استقراره وأمنه.

– وزيرالدفاع الأمريكي: نرحب بمهمة الناتو في العراق لتقديم الدعم والتدريبات.

– وزير الدفاع الامريكي: توسيع مهمة حلف الناتو في العراق جاء بطلب من الحكومة العراقية.

– وزير الدفاع الأمريكي: الصين هي التحدي الأول الذي نواجهه ونريد أن يساعدنا النيتو لمواجهة هذا التحدي.

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