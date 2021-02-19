الياسري يرد على مقترح الصحة النيابية بفرض الحظر الشامل في النجف

2021/02/19 | 21:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رفض محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة، مقترح الصحة النيابية بفرض حظر شامل للتجوال في بعض المحافظات ومنها النجف، مشيداً بالتزام أهالي المحافظة بإجراءات اليوم الأول للحظر الوقائي.

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وقال الياسري في تصريح خص به "ناس" (19 شباط 2021)، إن "النجف تشهد التزاماً ملفتاً من قبل المواطنين فيما يخص الاجراءات الصحية وقرار الحظر مع مضي 24 ساعة على تنفيذه".

وأضاف الياسري، أن "الأجهزة الأمنية وكوادر الصحة تطبق المهام المناطة بها بشكل دقيق، والشارع النجفي ملتزم كلياً بقرار الحظر باستثناء الجهات المخولة بالتجوال".

ورداً على مقترح الصحة النيابية بشأن الحظر الشامل، لفت الياسري إلى أن "العوائل المتعففة والمتضررين من إجراءات الإغلاق المشدد لن يستطيعوا مقاومة الحظر الشامل بشكل مستمر، وفي ذات الوقت الحكومة لا يمكنها توفير الأموال لهم".

وحثّ المحافظ على "تنفيذ توجيهات خلية الأزمة بارتداء الكمامات، فضلا عن الالتزام بقرار الصحة والسلامة بفرض حظر شامل لمدة 3 أيام في الأسبوع، معتبرا أن ذلك سيفي بالغرض".

في السياق أظهرت الصور الواردة من مدينة النجف التزاماً بنسبة كبيرة بإجراءات الحظر الوقائي.

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