بايدن في مجموعة السبع.. تعهد ضد

2021/02/19 | 21:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، خلال أول خطاب له أمام مجموعة السبع، بالعمل على مواجهة الخطر الصيني ومواجهة "انتهاكات" بكين الاقتصادية.

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