الصحة تعتمد 3 لقاحات لعلاج كورونا في العراق

2021/02/19 | 21:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الجمعة، تأكيدها وصول لقاح كورونا

للعراق نهاية الشهر الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في

تصريح صحفي إن “لقاح كورونا سيصل إلى

العراق في نهاية شهر شباط الحالي”

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