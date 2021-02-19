الرجل موقف ومواقف خلدت رجالا

2021/02/19 | 21:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

البنية الجسدية للرجل لا تعني اطلاقا

انها تدل على انه رجل ، جسديا او عرفا

يقال عنه رجل ولكن معنى الرجولة لا يظهر

الا بموقف ، والموقف ياخذ صداه عندما

يكون نصرة للحق في مجلس يغص ويغ

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