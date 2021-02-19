تقرير مصور من كربلاء في اول ايام حظر التجوال

2021/02/19 | 21:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالصور مدينة كربلاء المقدسة في

اول ايام حظر التجوال حيث سجلت المحافظة

اليوم 390 اصابة موجبة

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