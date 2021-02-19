العراق يدخل المرحلة الأخطر من كورونا

2021/02/19 | 21:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة الاتحادية دخول العراق في المرحلة الأخطر من وباء كورونا.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي اليوم الجمعة، قوله إن "العراق دخل في المرحلة الأخطر من الوباء، وان وزارة الصحة أكدت مراراً على أن الوضع العراقي ليس بعيداً عن بقية البلدان التي شهدت انتشار الوباء".

وأضاف ان "عدم التزام المواطنين سيدفع إلى ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات"، مبيناً أن "الحل الأقصر والفعّال هو الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة".

وأشار الحلفي إلى أن "السلالة الجديدة من الفايروس لاتختلف كثيراً عن السلالة القديمة، وانه ليس هناك حاجة لحجر المصابين بالسلالة الجديدة عن المصابين بالسلالة القديمة"، موضحا، أن "كلا الإصابتين يتم التعامل معهما بنفس البروتوكول والإجراءات الصحية، إضافة إلى أن المختبرات هي نفسها، وان جميع المستلزمات الصحية والوقائية متوفرة لدى الوزارة".

PUKmedia / عن واع

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