2021/02/19 | 21:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء المُقدسة ، الخاص بتحليل الموقف الوبائي لجائحة كُورونا , عن تسجيل 390 إصابة جديدة بكورونا , حسب بيان صادر عنها .

وذكر البيان الذي تلقى PUKmedia نسخة منه " أن القسم اجرى ( 1611 pcr ) ، ( 387 rapid test ) فحصاً بمرض الكورونا , اظهرت إصابات موجبة عددها ( 390 ) إصابة , حيث وصلت نسبة الإصابات الى عدد الفحوصات ( 24 % ) , أما الحالات المحالة الى المستشفى فبلغت ( 54 ) حالة , وان عدد الحالات البسيطة التي تتلقى العلاج المنزلي (336 ) حالة , وعدد حالات الشفاء ( 240 ) حالة , وعدد حالات الوفيات ( 2 ) .

يذكر أن خلية الازمة النيابية قد لوحت في وقت سابق من اليوم , باحتمالية الذهاب بتطبيق حظر شامل في ثلاث مناطق تعرضت الى زيادة كبيرة في أعداد الاصابات هي ( جانب الكرخ من بغداد , ومحافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة ).

PUKmedia / جميل زنگنة / كربلاء

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تسجل 390 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تسجل 390 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).