تراجع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة

2021/02/19 | 21:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة لأول مرة في 12 أسبوعاً، بينما ارتفعت منصات الغاز الطبيعي.

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