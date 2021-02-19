2021/02/19 | 21:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…

كشف وزير الزراعة، المهندس محمد الخفاجي، الجمعة، عن وجود تلاعب في العلامات التجارية للدجاج المستورد “منتهي الصلاحية” داخل إقليم كردستان، قبيل تصريفه للسوق العراقية.

وقال الخفاجي في بيان تلقته /المعلومة/ إن “الكلفة الحقيقية للدجاج تبلغ 1750 دينار، فيما يصل الدجاج المستورد بسعر 1250 دينار”.

وأشار الخفاجي، إلى أن “هذا التفاوت في الأسعار يأتي؛ لأن الدجاج المستورد الذي يصلنا من تركيا والدول الأخرى، يكون منتهي الصلاحية، لكن يتم تغيير علاماته التجارية داخل إقليم كردستان وبعدها يُصرّف في الأسواق المحلية”.

واعتبر الوزير أن “هذا الأمر يعد تخريباً لاقتصاد البلد وتدميراً لصحة المواطن”، واصفا إياه بـ”كورونا جديدة”.انتهى 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة: “كورونا جديدة” تهدد حياة العراقيين مصدرها إقليم كردستان!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة: “كورونا جديدة” تهدد حياة العراقيين مصدرها إقليم كردستان!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).