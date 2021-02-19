الدفاع تعلن اعتقال الممول الرئيس لداعش في خانقين

2021/02/19 | 21:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلنت وزارة الدفاع، الجمعة، اعتقال الممول الرئيس لتنظيم داعش في خانقين بمحافظة ديالى، مبينة ان المتهم ضبط بحوزته مبالغ بالدينار والدولار ورشاشة وحربة.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم، إنه “بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة …

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