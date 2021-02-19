الصحة تجدد تأكيدها بشأن موعد وصول لقاحات كورونا

2021/02/19 | 21:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت وزارة الصحة، الجمعة، تأكديها على موعد وصول لقاحات كورونا إلى العراق. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، خلال مؤتمر صحفي، تابعه “النور نيوز” إنه “في نهاية الشهر الجاري ستصل أولى الوجبات من اللقاحات المضادة لكورونا”. وأضاف أن “وزارة الصحة اعتمدت ثلاثة لقاحات (سينوفارم الصيني – أسترا زينيكا البريطاني – فايزر-بيونتك الأميركي)”. ولفت إلى …

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