الأمن القومي العراقي يعلق بشأن رفع تعداد القوات الأجنبية

2021/02/19 | 21:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، الجمعة، ان حلف الناتو يعمل بموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها، مشيرا إلى ان مهمته استشارية ولا يوجد اتفاق عن اعداد المدربين.

وقال الاعرجي، في تغريدة على "تويتر" تابعها NRT عربية اليوم، (19 شباط 2021)، ان "حلف الناتو يعمل مع العراق وبموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها، ومهمته استشارية تدريبية وليست قتالية".

وأضاف: "نتعاون مع دول العالم، ونستفيد من خبراتها في المشورة والتدريب، لتعزيز الأمن والاستقرار ولا اتفاق عن اعداد المدربين".

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ أعلن أمس الخميس أن الحلف قرر زيادة تعداد أفراد بعثته في العراق بثمانية أضعاف.

وأوضح ستولتنبيرغ خلال مؤتمر صحفي، أن القرار يقضي بزيادة عدد أفراد بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق من 500 حتى أربعة آلاف شخصا.

وذكر: "بحثنا اليوم قرار توسيع مهمة الناتو للتدريب في العراق، لدعم القوات العراقية..



والتأكد من أن داعش لن يعود".

وأشار ستولتنبيرغ إلى أن برامج التدريب للناتو ستشمل بفضل هذا القرار المزيد من المؤسسات الأمنية العراقية والمناطق خارج العاصمة بغداد.

ولفت الأمين العام إلى أن زيادة تعداد مهمة الناتو ستأتي تدريجيا، مبديا التزام الحلف التام بسيادة العراق ووحدة أراضيه.

وأكد ستولتنبيرغ أنه بحث هذا الموضوع في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وطمأنه بأن جميع خطوات الحلف ستتخذ حصرا بالتنسيق مع حكومة بغداد.

وفي سياق متصل فتح البنتاغون الباب أمام إمكانية إرسال المزيد من القوات الأميركية إلى الشرق الأوسط كجزء من مهمة تدريب موسعة حديثا لحلف شمال الأطلسي لدعم القوات العراقية وضمان عدم صعود داعش مرة أخرى.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، جيسيكا ماكنولتي لشبكة "سي إن إن"، في تصريحات تابعها موقع NRT عربية، اليوم، (19 شباط 2021)، ان "الولايات المتحدة ستشارك في عملية تكوين القوة لبعثة الناتو في العراق وتساهم بنصيبها العادل في هذه المهمة الموسعة والمهمة".

في وقت متأخر من ليلة امس، أوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أنه "لا توجد خطط لإرسال المزيد من القوات الأميركية إلى العراق"، ومع ذلك، قال مسؤول دفاعي، إن القوات الأميركية يمكنها أيضا دعم المهمة من خارج البلاد.

وقال كيربي على "تويتر" "ندعم مهمة الناتو الموسعة في العراق وسنواصل القيام بذلك لكن لا توجد خطط لزيادة مستويات القوات الأميركية هناك".

A.A

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