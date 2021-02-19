بايدن: مهمة قواتنا في العراق حيوية

2021/02/19 | 21:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن أول موقف له من مهمة قوات بلاده في العراق، والصراع مع ايران.

ووصف بايدن خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن، مهمة القوات الأميركية في العراق بـالحيوية لمواجهة تنظيم داعش، متعهدا بعدم السماح بعودة تهديدات تنظيم داعش في الشرق الأوسط وأوروبا، مضيفا ان بلاده ستعمل مع شركائها في العالم للتصدي للتحديات التي تواجهها، وستحرص على ألا تتحول أفغانستان مجددا منطلقا لتنظيم القاعدة.

وعن الازمة الأميركية الإيرانية قال بايدن ان الاخيرة يجب أن توقف نشاطها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

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