الأعرجي: الناتو يعمل في العراق بموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها

2021/02/19 | 21:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، ان حلف الناتو يعمل مع العراق بموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها.

وقال الاعرجي في بيان جاء ضمن تغريدة على تويتر، ان مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق استشارية تدريبية وليست قتالية، مضيفا ان العراق يتعاون مع دول العالم، ويستفيد من خبراتها في المشورة والتدريب، لتعزيز الأمن والاستقرار، في حين أشار الاعرجي في ختام التغريدة الى عدم وجود اتفاق حول اعداد المدربين.

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