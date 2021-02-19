مخمور يودي بحياة شخصين في محافظة صلاح الدين

2021/02/19 | 21:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، الجمعة، بأن طفلة وشاباً متسولين قضيا بحادث دهس في مدينة تكريت.وقال المصدر لوسائل إعلام محلية، إن “شخصا مخمورا يقود عجلة لا تحمل لوحات تسجيل في حي الجمعية بتكريت، دهس طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وفر هاربا، واثناء هروبه دهس شابا متسولا مما أسفر …

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