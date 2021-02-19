المرور العامة تكشف عن التزام كبير بالحظر الوقائي وتتحدث عن ’مشكلة’

2021/02/19 | 21:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أفصحت مديرية المرور العامة، الجمعة، عن نسبة الالتزام بالحظر الوقائي بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة على الشروع به. وقال مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “التزاما جيدا وصلت نسبته إلى 80 بالمئة، وهذا يعد أفضل حالاً بكثير من الحظر السابق”. وأضاف اسماعيل “نطمح بنسبة …

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