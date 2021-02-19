ايمن نور الليبرالي والثعبان الاقرع والآخوان المسلمين –البعبع - هاله ابوليل

2021/02/19 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاله_ابوليل لماذا أرسل منافس حسني مبارك في انتخابات 2005الاستاذ ايمن نور من حسابه في توتير(@AymanNour في يوم ٨-;-:٢-;-٣-;- ص • ١-;-٧-;- فبراير ٢-;-٠-;-٢-;-١-;-•Twitter for Android)الى هاشتاق # عمرو_أديب , تلك الرسالة التي جلبت له الكثير من النقد والتجريح .رسالة غريبة نوعا ما بناء على تعليقات المصريين عليها , رغم أن المدعو عمرو اديب لا يستحق تعب ضغطة الكيبورد على ا ......





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